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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:11

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (60.4) и составил 61.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр до 61.1.

В октябре значение индекса составило 63.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце ноября составил 4.5% в сравнении с 4.4% в начале месяца и 4.2% в октябре.

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