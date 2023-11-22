Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.05 млн баррелей

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 ноября, выросли на 9.05 млн барр., запасы бензина снизились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.64 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина снизились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр.