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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 22 тыс.

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 ноября, сократилось на 24 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 209 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 ноября, уменьшилось на 22 тыс. и составило 1.840 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.865 млн до 1.862 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 14.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.837 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 ноября, сократилось на 29.8 тыс. и составило 1.604 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.252 млн.

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