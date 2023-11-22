Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 3.2%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 4.0% (пересмотрено с +4.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.1%.