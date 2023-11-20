Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

21:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.