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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США за две нед...
вчера 18:46

EIA: коммерческие запасы нефти в США за две недели выросли на 17.5 млн барр.

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за две недели, завершившихся 10 ноября, вырос на 17.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 4.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились за две недели на 7.85 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) за две недели уменьшились на 4.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 351.3 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 3.5 млн барр. до 21.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки, как и две недели ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за две недели, окончившихся 10 ноября, выросли на 13.2 млн барр.

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