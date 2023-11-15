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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.4% в августе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре расширился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 1.4% в августе (пересмотрен с +1.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.36 в сравнении с 1.37 годом ранее.

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