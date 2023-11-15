Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с октябрём 2022 года розничные продажи выросли на 2.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж в октябре на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.3%.