Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).
По сравнению с октябрём 2022 года розничные продажи выросли на 2.5%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).
Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж в октябре на 0.1%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.3%.