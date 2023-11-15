Индекс цен производителей США в октябре снизился на 0.5%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.3% против +2.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4% в сравнении с +2.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.