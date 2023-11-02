Глава ФРС Джером Пауэлл: Мы не думаем о снижении ставки, есть лишь вопрос, следует ли её повышать дальше (ПОВТОР)

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 1 ноября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что члены ФРС пока не задумываются о снижении ключевой ставки, они задаются вопросом о том, следует ли ее повышать дальше.

Напомним, по итогам состоявшегося 31 октября - 1 ноября заседания (Федерального Комитета по открытым рынкам FOMC) целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.25-5.50%, как и по итогам предыдущего заседания. Решение регуляторов совпало с рыночным прогнозом.

ФРС повышала учётные ставки с марта 2022 года. К тому моменту ключевая ставка находилась на уровне 0.25% в течение двух лет. За период с 16 марта 2022 года по 27 июля 2023 года ключевая ставка была повышена 11 раз.

По словам Пауэлла, решение сохранить ставку на прежнем уровне касается лишь ноябрьского заседания, каждое решение будет приниматься в зависимости от поступающих макроэкономических данных. Он отметил, что перед декабрьским заседанием будут опубликованы ещё два отчёта по рынку труда и инфляции, и «это неправда, что имеются какие-то трудности с повышением ставки после приостановки». Также он предупредил, что полный эффект в экономике от предыдущих повышений ставки ещё не проявился.

Пауэлл заявил, что экономика расширяется темпами выше ожиданий, рынок труда остаётся сильным, баланс спроса и предложения на рынке труда продолжает улучшаться, рост номинальных зарплат показывает некоторые признаки замедления.

Глава ФРС подтвердил намерение регуляторов действовать осторожно, добавив, что ФРС по-прежнему привержена возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, но для этого потребуется время. При этом несколько месяцев «хороших» инфляционных данных «станут лишь началом того, что следует предпринять», а сокращение инфляции, вероятно, потребует периода экономического роста ниже потенциального и смягчения условий на рынке труда. Вместе с тем персонал ФРС пока не включает в прогнозы возможность наступления рецессии.

По словам главы ФРС, регуляторы внимательно отслеживают повышение доходности долгосрочных казначейских бондов, так как это отражается на финансовых рынках и влияет на заимствования. Он подтвердил, что более высокая доходность может повлиять на денежно-кредитную политику.

Отвечая на вопрос репортёра по поводу влияния на экономику США событий на Ближнем Востоке, Пауэлл сказал, что это пока не очевидно.

Реакция фондовых индексов США валюты на итоги заседания FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась позитивной. К закрытию торгов 1 ноября индекс S&P 500 подорожал на 1.05%, индекс DJIA вырос на 0.7%, индекс Nasdaq Composite повысился 1.6%. Индекс доллара США после внутридневного роста к 107.11 к 23:00 мск вернулся к отметке 106.65 (-0.01%), пара EUR/USD после первоначального снижения к 1.0517 к 23:00 выросла к 1.0575.