Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;
03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за июль;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за декабрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;
15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.