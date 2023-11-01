ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс.

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 113 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 149 тыс.

В сентябре число рабочих мест увеличилось на 89 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 19 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 78 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 18 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 107 тыс., в сфере производства и строительстве увеличилось на 6 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 ноября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 179 тыс. после расширения на 336 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на отметке 3.8%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.