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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г. Объём товарно-материальных запасов компаний ...
вчера 17:10

Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.4%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его роста на 0.1% в июле (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе расширился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.8% в июле (пересмотрен с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.36 годом ранее.

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