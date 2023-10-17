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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:08

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре продолжил снижение

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре снизился до 40 пунктов в сравнении с 44 месяцем ранее (пересмотрен с 45).

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 44.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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