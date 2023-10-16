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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

15ч:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за август;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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