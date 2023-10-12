EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.2 млн барр.

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 октября, вырос на 10.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 351.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.9 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 октября, выросли на 12.9 млн барр., запасы бензина повысились на 3.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.5 млн барр.