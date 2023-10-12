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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12.9 млн баррелей

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 октября, выросли на 12.9 млн барр., запасы бензина повысились на 3.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.5 млн барр.

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина повысились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

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