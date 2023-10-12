Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 30 тыс.

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 октября, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 209 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 209 тыс., пересмотрено с 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 206.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 сентября, увеличилось на 30 тыс. и составило 1.702 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.664 млн до 1.672 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.674 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 сентября, сократилось на 2.2 тыс. и составило 1.610 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.255 млн.