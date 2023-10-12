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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2023 г.Годовая инфляция в США в сентябре составила 3.7...
вчера 15:41

Годовая инфляция в США в сентябре составила 3.7%, реальная зарплата снизилась на 0.2% к августу

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.6% в августе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.7%, как и в августе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в августе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.1% в сравнении с +4.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.4% в августе (пересмотрено с -0.5%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.5%.

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