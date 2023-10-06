Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 336 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 336 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 171 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август пересмотрены до 227 тыс. со 187 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 263 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце наиболее заметный рост занятости наблюдался в сфере отдыха и гостеприимства, секторе здравоохранения и социальной поддержки, профессиональном, научном и техническом обслуживании, правительственном секторе.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 65.9 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 4.3 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 21 тыс., в том числе в научном и техническом обслуживании – на 29 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 96 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 60.7 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 19.7 тыс., в оптовой торговле - на 11.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 8.6 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников выросло на 3 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. после увеличения на 36 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 17 тыс. после увеличения на 11 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом расширилось на 1 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 73 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2022 года число госслужащих увеличилось на 539 тыс. до 22.86 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.8%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 5 тыс. до 6.36 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в сентябре увеличилось на 86 тыс. до 161.57 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 124 тыс. до 99.5 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения повысилась на 90 тыс. до 167.93 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с сентябрём 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 183 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в сентябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 80 тыс. до 1.22 млн, составив 19.1% от общего числа безработных против 20.3% месяцем ранее и 20.3% в сентябре 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 56 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.86 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 22 тыс. до 134.17 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 151 тыс. до 27.34 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 156 тыс. до 4.07 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.88 долл против 33.81 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.15% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 1165.47 долл в сравнении с 1163.06 долл месяцем ранее.