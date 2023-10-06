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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.88 долл против 33.81 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.15% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.3%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 1165.47 долл в сравнении с 1163.06 долл месяцем ранее.

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