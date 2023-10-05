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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;

12:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

19:15 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.

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