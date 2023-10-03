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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за сентябрь.

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