Курс доллара 98.4785   Курс евро 103.8680  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за сентябрь.

Другие новости

вчера
19:53
Российский рынок акций снизился на ухудшении настроений на внешних площадках
вчера
19:23
Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 9%, до $419 за тыс кубов - ICE
вчера
18:56
Российский рынок акций снизился на 0,03% за основную торговую сессию
вчера
18:33
Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2024 году на уровне 3,8%
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 октября
вчера
17:51
"Аэрофлот" будет дополнительно компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности
вчера
17:09
Расходы на строительство в США в августе выросли на 0.5%
вчера
17:08
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в сентябре значительно снизилась
вчера
17:04
Индекс ISM Manufacturing США в сентябре вырос
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.