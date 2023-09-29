Темпы роста базовой инфляции в США в августе замедлились, головная инфляция ускорилась

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле базовая инфляция выросла на 0.2%.

В годовом сравнении индекс core PCE в августе вырос на 3.9% в сравнении с +4.3% в июле (пересмотрено с +4.2%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 3.5% в годовом сравнении против 3.4% в июле (пересмотрено с +3.3%).

По сравнению с июлем головной индекс расходов на личное потребление в августе вырос на 0.4% против +0.2% в июле.