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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2023 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
вчера 15:36

Личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли также на 0.4%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%, как и в июле.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.5%.

Норма сбережений в августе составила 3.9% против 4.1% месяцем ранее.

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