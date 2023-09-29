Личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли также на 0.4%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%, как и в июле.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.5%.

Норма сбережений в августе составила 3.9% против 4.1% месяцем ранее.