Продажи новых домов в США в августе сократились на 8.7% (расширенное сообщение)

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе сократились на 8.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 675 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 739 тыс. в июле (пересмотрено с 714 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 699 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2022 года продажи новых домов выросли на 5.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 54 тыс. новых домов против 61 тыс. в июле и 59 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (8 тыс. домов) и от 750 тыс. (8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 430.3 тыс. долл против 436.6 тыс. в июле и 416.7 тыс. в июне. В августе 2022 года медианная цена проданного дома составляла 440.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 514.0 тыс. долл против 507.9 тыс. в июле и 505.1 тыс. в июне. В августе 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 530.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 436 тыс. единиц против 431 тыс. в июле и 430 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.8 месяца против 7.0 в июле и 7.5 в июне.