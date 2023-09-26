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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в сентябр...
вчера 17:10

Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился, индекс ожиданий опустился к рецессионным уровням

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 103.0 пунктов против 108.7 месяцем ранее (пересмотрен со 106.1).

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 105.5.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре вырос до 147.1 против 146.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 73.7 против 83.3 в августе.

Основываясь на исторических данных и сигналах, падение индекса ожиданий ниже 80 пунктов свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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