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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 16:26

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июле прервал нисходящий тренд в годовом сравнении

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным в годовом сравнении после его сокращения на 1.2% в июне.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 0.9% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 1.0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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