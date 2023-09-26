Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июле прервал нисходящий тренд в годовом сравнении

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным в годовом сравнении после его сокращения на 1.2% в июне.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 0.9% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 1.0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.