Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% июне (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.4%.

По сравнению с июлем 2022 года индекс вырос на 4.6%, тогда как в июне годовое повышение показателя составило 3.1%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.