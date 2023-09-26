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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2023 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на ...
вчера 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.8%

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% июне (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.4%.

По сравнению с июлем 2022 года индекс вырос на 4.6%, тогда как в июне годовое повышение показателя составило 3.1%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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