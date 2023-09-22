Курс доллара 96.0762   Курс евро 102.3606  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2023 г.Индекс Services PMI США в сентябре снизился
сегодня 17:41

Индекс Services PMI США в сентябре снизился

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в сентябре снизился до 50.2 пункта против 50.5 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 50.7.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

Другие новости

сегодня
18:17
Татарстан переведет все свои рабочие места в органах власти на ОС Astra Linux - Минцифры
сегодня
18:05
Минэкономразвития ожидает снижения экспорта нефти из РФ в 2023 г на 0,5%, до 247 млн тонн
сегодня
18:00
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЖДЕТ ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ В РФ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА НА УРОВНЕ 5,7% - ПРОГНОЗ
сегодня
17:48
Карантин из-за африканской чумы свиней снят в 4 районах Кубани - оперштаб
сегодня
17:41
Индекс Services PMI США в сентябре снизился
сегодня
17:41
Индекс Manufacturing PMI США в сентябре превысил прогноз
сегодня
17:10
Рост зарплат в РФ будет происходить на фоне низкого уровня безработицы - Решетников
сегодня
17:01
Экспортные цены на нефть из РФ составят в 2024-2026 гг около $70 за баррель - Решетников
сегодня
16:54
Россельхознадзор обсудит с Индией начало экспорта продукции рыбопереработчиков РФ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.