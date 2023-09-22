Индекс Manufacturing PMI США в сентябре превысил прогноз

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в сентябре вырос, составив 48.9 пункта против 47.9 месяцем ранее.

Тем не менее, показатель остался в отрицательной области, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сжатие деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в августе.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 48.2.