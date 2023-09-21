ФРС США сохранила ставку неизменной, но повысила прогноз по динамике ВВП и уровню ставки на 2024-2025 г.г. (ПОВТОР)

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 20 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.25 - 5.50%.

Текст сопроводительного заявления FOMC почти не изменился по сравнению с июльским, за исключением решения о неизменности ставки, тогда как в июле она была повышена на 25 базисных пунктов (б.п.). В заявлении говорится, что в дальнейшем Комитет будет оценивать влияние на экономику предыдущих решений об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП), которое «может быть уместным для возвращения инфляции к 2%». Также он продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с планом, опубликованным годом ранее.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, оставлен на прежнем уровне на текущий год, но пересмотрен в сторону повышения на 2024-2025 г.г. В 2023 году ожидается ставка на уровне 5.6% (без изменений), в 2024 году - на уровне 5.1% (ранее: 4.6%), в 2025 году - снижение до 3.9% (ранее: 3.4%), в 2026 году - снижение до 2.9%. В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 2.5% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год оставлен на уровне 5.4-5.6%, на 2024 год повышен до 4.6-5.4% (ранее: 4.4-5.1%), на 2025 год повышен до 3.4-4.9% (ранее: 2.9-4.1%), на 2026 год установлен на уровне 2.5-4.1%, на долгосрочную перспективу повышен до 2.5-3.3% (ранее: 2.5-2.8%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2023-2024 г.г. В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2023 году реальный ВВП США вырастет на 2.1% (предыдущий прогноз: +1.0%), в 2024 году расширится на 1.5% (ранее: +1.1%), в 2025 году увеличится на 1.8% (без изменений), в 2026 году вырастет также на 1.8%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2023 год составил: 3.8% (предыдущий прогноз: 4.1%), на 2024 год: 4.1% (ранее: 4.5%), на 2025 год: 4.1% (ранее: 4.5%), на 2026 год: 4.0%, на долгосрочную перспективу: 4.0% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2023 год составил: 3.3% (предыдущий прогноз: 3.2%), на 2024 год: 2.5% (без изменений), на 2025 год: 2.2% (ранее: 2.1%), на 2026 год: 2.0%, на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2023 год составил: 3.7% (предыдущий прогноз: 3.9%), на 2024 год: 2.6% (без изменений), на 2025 год: 2.3% (ранее: 2.2%), на 2026 год: 2.0%.