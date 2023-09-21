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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Письмо Банка Англии об инфляции;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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