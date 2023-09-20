EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн барр.

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 15 сентября, снизился на 2.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр. до 351.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 сентября, сократились на 5.25 млн барр., запасы бензина расширились на 0.732 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.258 млн барр.