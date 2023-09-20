Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.25 млн баррелей

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 сентября, сократились на 5.25 млн барр., запасы бензина расширились на 0.732 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.258 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.2 млн барр.