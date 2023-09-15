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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 сентября

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июль;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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