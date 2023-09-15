Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 79.7% против 79.5% в июле (пересмотрен с 79.3%). Годом ранее - в августе 2022 года показатель составлял 80.7%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.