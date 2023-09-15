Банк России установил ключевую ставку на уровне 13.00% и обновил экономический прогноз

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 15 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 13.00%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки на уровне 12.00% или её повышение от 50 до 300 б.п.

В сопроводительном заявлении регулятор объяснил свои действия сохранением высокого давления в российской экономике и реализацией существенных инфляционных рисков, включая рост внутреннего спроса, опережающий возможности предложения, и ослабление рубля в летние месяцы.

Регулятор сообщил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». При этом он отказался от формулировки о «допущении возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ прогнозирует диапазон по ставке на 2023 год на уровне 9.6-9.7% (июльский прогноз: 7.9-8.3%). С учетом того, что с 1 января по 17 сентября текущего года средняя ключевая ставка равна 8.2%, с 18 сентября до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13.0-13.6% (ранее: 8.5-9.3%). Прогноз по ставке на 2024 год повышен до 11.5-12.5% (ранее: 8.5-9.5%), прогноз на 2025 год - до 7.0-8.0% (ранее: 6.5-8.5%), прогноз на 2026 год установлен на уровне 5.5-6.5% (без изменений).

По данным ЦБ, на 11 сентября годовой темп прироста потребительских цен составил 5.5% в сравнении с 5.2% в августе и 4.3% в июле. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6.0–7.0% в 2023 году (ранее: 5.0-6.5%), а в 2024 году вернется к целевому уровню 4% (прогноз без изменений).

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия начали ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле-августе, ставки по кредитам и депозитам выросли. Однако кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегментах. По мнению ЦБ, это связано с отложенным влиянием шагов по повышению ключевой ставки на экономику и инфляцию.

Банк России также отметил, что большой объем льготных программ по ипотеке «несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования», и это обуславливает необходимость «большей жесткости денежно-кредитной политики».

По оценке ЦБ, за период с 15 августа существенно выросли доходности краткосрочных ОФЗ, что привело к формированию плоской кривой ОФЗ. Это указывает на умеренную жесткость текущих денежно-кредитных условий. Приток средств населения в кредитные организации оставался стабильным. При этом произошел некоторый переток средств с текущих счетов на срочные депозиты.

По оценке Банка России, экономическая и потребительская активность продолжает расти по широкому спектру рынка. Ускорение темпов роста экономики преимущественно обусловлено высоким внутренним спросом, из-за которого сохраняется повышенный спрос на импорт. Регулятор полагает, что высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте стал основным фактором ослабления рубля в 2023 году. Однако в ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и новым уровням ключевой ставки.

Банк России ожидает, что в дальнейшем экономический рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, связанных в первую очередь с дефицитом трудовых ресурсов, невысокой географической и межотраслевой мобильностью рабочей силы. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что темпы роста ВВП составят 1.5-2.5% в 2023 году (прогноз без изменений), 0.5-1.5% в 2024 году (ранее: 0.5-2.5%), 1.0-2.0% в 2025 году (без изменений), 1.5-2.5% в 2026 году (без изменений).

Регулятор отметил проинфляционные риски со стороны внешних условий. Геополитическая напряженность, новые санкционные ограничения, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов могут оказать негативное влияние на условия внешней торговли и динамику валютного курса. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики.

Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса. Кроме того, рост цен на основные товары российского экспорта или увеличение физических объемов экспортных поставок могут привести к более крепкому курсу рубля.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2023-2026 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по динамике экспорта и импорта в 2023 году. ЦБ ожидает сокращения объемов экспорта на 7-10% (ранее: снижение на 4-7%) и рост импорта на 12.5-15.5% (ранее: 13.5-16.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2023 год пересмотрен в сторону повышения до 45 млрд с 26 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 227 млрд в 2022 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 119 млрд с 97 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 282 млрд в 2022 году). Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2023-2024 г.г. повышен с 55 до 60 долларов за баррель, а на 2025-2026 г.г. сохранён на уровне 55 долларов за баррель (в сравнении с 76 долларов в 2022 году).

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2023 году вырастут на 6.5-8.5%, тогда как ранее предполагалось их возможное повышение на 6.0-8.0%. Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут вырасти на 2.0-5.0% (без изменений).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2023 году оставлен без изменений на уровне 15-19%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в 2023 году вырастет на 17-21% (без изменений). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2023 год пересмотрен до 14-18% (ранее: 12-16%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2023 году составит 18-22% (ранее: 17-21%), в 2024 году - 8-13% (ранее: 9-14%), в 2025 году - 6-11% (без изменений), в 2026 году – 6-11% (без изменений).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.