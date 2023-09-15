Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 сентября

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая за июнь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;
12:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Цены на импорт в США за август;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за август;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за август;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.