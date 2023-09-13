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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:47

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4 млн барр.

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 сентября, вырос на 4.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 5.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 3.9 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.3 млн барр. до 350.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.9 млн барр. в сутки в сравнении с 12.8 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 сентября, выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина расширились на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.6 млн барр.

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