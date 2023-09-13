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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн баррелей

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 сентября, выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина расширились на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.9 млн барр., запасы бензина сократились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.4 млн барр.

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