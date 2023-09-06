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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2023 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:08

Компонента занятости индекса ISM Services США в августе выросла

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе выросла до 54.7 пункта против 50.7 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор продвинулся в области расширения, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на продолжение найма сотрудников в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в июле.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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