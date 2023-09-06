Индекс PMI Services США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за август, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 50.5 пункта с предварительного уровня 51.0.

Аналитики прогнозировали сохранение августовского показателя на уровне 51.0.

В июле значение индекса PMI Services составило 52.3.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 седьмой месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем снижение индекса указывает на замедление расширения в сравнении с локальными пиками в мае-июне (54.9-54.4).