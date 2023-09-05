Курс доллара 97.5383   Курс евро 104.9043  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана.

Другие новости

вчера
19:09
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 97,91 руб, юань – до 13,38 руб
вчера
18:59
Российский рынок акций снизился на 0,1% за основную торговую сессию
вчера
18:47
Цена нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года
вчера
18:35
Ограничения поставок РФ и Саудовской Аравией могут поднять цену нефти ещё на 10% - эксперт
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября
вчера
18:30
Аналитики ЦБ ждут длительного периода жесткой денежно-кредитной политики в РФ
вчера
18:20
Прямое авиасообщение между Каиром и Токио возобновится 14 сентября - МИД Египта
вчера
17:50
Премьер Украины: проект бюджета-2024 кабмин примет до 15 сентября, оружие в приоритете
вчера
17:38
ГЛАВА ЯКУТИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТОИМОСТЬ ЛЕНСКОГО МОСТА СОСТАВИТ НЕ БОЛЕЕ 130 МЛРД РУБЛЕЙ, ПОПРОСИЛ ПУТИНА ПОРУЧИТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.