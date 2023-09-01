Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 187 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 187 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 169 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены до 157 тыс. со 187 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 179 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 150 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости продолжился в секторе здравоохранения и социальной поддержки, сфере отдыха и гостеприимства, строительстве. Число новых рабочих мест транспортном секторе и сфере складских услуг сократилось.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 97.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 4.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 19 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 40 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 14.9 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 6.3 тыс., в оптовой торговле - на 4.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 34.2 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников выросло на 4 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 15 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 0.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 22 тыс. после увеличения на 16 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 16 тыс. после снижения на 4 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 2 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2022 года число госслужащих увеличилось на 1.24 млн до 22.66 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе вырос на 0.3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.8%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 514 тыс. до 6.36 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в августе увеличилось на 222 тыс. до 161.48 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 525 тыс. до 99.37 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения повысилась на 736 тыс. до 167.84 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с августом 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 49 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в августе увеличилось с учётом сезонных колебаний на 132 тыс. до 1.3 млн, составив 20.3% от общего числа безработных против 19.9% месяцем ранее и 19.8% в августе 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 294 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.91 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 85 тыс. до 134.19 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 32 тыс. до 27.19 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 221 тыс. до 4.22 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.6% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.4 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.82 долл против 33.74 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.24%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.4%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1163.41 долл в сравнении с 1157.28 долл месяцем ранее.