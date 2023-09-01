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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе увеличилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.4 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.82 долл против 33.74 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.24%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.4%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1163.41 долл в сравнении с 1157.28 долл месяцем ранее.

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