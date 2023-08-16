Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за май;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.