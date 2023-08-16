Курс доллара 96.7045   Курс евро 105.6591  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6 млн барр.

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизился на 6.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр. до 348.4 млн барр., оставаясь на минимальном с 1983 года уровне.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.8 млн барр. и составили 33.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.7 млн барр. в сутки в сравнении с 12.6 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 августа, снизились на 6.2 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн барр.

Другие новости

вчера
18:46
Власти Ростова-на-Дону не исключают строительства эстакад для трамваев в будущем
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа
вчера
18:05
Путин: рассчитываем на нужный эффект от передачи ОСК в управление ВТБ
вчера
17:53
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,6 млн баррелей - до 348,4 млн
вчера
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6 млн барр.
вчера
17:22
Глава области Венето в Италии показал крабов, наносящих крупный ущерб экономике страны
вчера
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.2 млн баррелей
вчера
17:00
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России – заявление
вчера
16:29
"Ригла" приобрела приморскую аптечную сеть "Фарм", будет проведен ребрендинг
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.