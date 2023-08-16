Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в июне (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

По сравнению с июлем 2022 года объём промышленного производства в США сократился на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 79.3% против 78.6% в июне (пересмотрен с 78.9%). Годом ранее - в июле 2022 года показатель составлял 80.7%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.